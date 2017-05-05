Новости версия для печати «Они должны идти победным строем в любые времена» Фотовыставка с таким названием открыта в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" в Управлении федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области.



Выставка посвящена родственникам сотрудников уголовно-исполнительной системы – участникам Великой Отечественной войны, всем, кто был на фронте или работал в тылу.



Как рассказала начальник пресс-службы управления Анжелика Гавриловская, главная идея выставки – сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Анжелика Гавриловская: «Мы решили показать войну не через описание боевых действий и статистику, а через лица и судьбы людей, узнать которых многим сотрудникам пришлось только по семейным рассказам и реликвиям. Выставка рассказывает две истории: одну – городскую и всенародную, а вторую – личную. Сохраненная фотография, с которой смотрит бессмертная душа близкого человека - военного или труженика тыла, героя или просто солдата, пропавшего без вести или вернувшегося с войны, блокадника и узника концлагеря - уже делает каждого участником акции "Бессмертный полк". Организация и проведение такой фотовыставки – это возможность прикоснуться к истории России, родного края, осознать значимость каждого солдата, чьи геройские поступки приблизили Победу».





Евгения Костомарова

5 мая 2017 года







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