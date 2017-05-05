Новости версия для печати Вадим Потомский выступил с инициативой о предоставлении инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Орловской области, земельных участков для организации индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно Об этом губернатор Орловской области заявил на торжественном собрании, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



«Работа по поддержке ветеранов, патриотическому воспитанию граждан была и останется в числе ключевых направлений нашей внутренней политики, - отметил в своем выступлении губернатор Орловской области Вадим Потомский. - У истоков этой политики стоит наш Президент Владимир Владимирович Путин. Мы искренне поддерживаем высказанную Главой государства мысль о том, что патриотизм – это и есть национальная идея России». Такая мера господдержки будет реализована впервые в практике субъектов Российской Федерации. Это качественно новая социальная региональная программа, которая позволит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны безвозмездно получить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, обеспеченные необходимой инженерной инфраструктурой. Для реализации указанных целей в пригороде Орла планируется сформировать единый земельный массив из земель, находящихся в собственности области или муниципальной собственности, либо из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Введение новой меры социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны предполагает мобилизацию дополнительных финансовых и организационных ресурсов на ее реализацию. В частности, Правительством области будут внесены необходимые изменения в государственную программу Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области», с включением в нее мероприятий, связанных с предоставления земельных участков инвалидам и участникам Великой Отечественной войны для организации индивидуального жилищного строительства. Кроме того, обязательства региона по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры будут включены в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2017 год». Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области надлежит сформировать списки лиц, относящихся к категориям инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области - разработать порядок предоставления земельных участков данной категории граждан. Принципиальным достоинством социальных новаций Правительства Орловской области является то, что земельные участки с инженерной инфраструктурой, построенной за счет средств регионального бюджета, будут предоставляться бесплатно и останутся в собственности семей получателей социальной льготы. По предварительным данным земельные участки для организации индивидуального жилищного строительства получат порядка 800 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, проживающих в Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

5 мая 2017 года







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