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В Орле состоялся праздник хорового искусства

Участниками фестиваля стали свыше пятисот человек из 30-ти любительских творческих коллективов районов и городов. Своим задором, желанием жить исполнители подают пример нынешнему поколению.

Программы артистов были интересными, многогранными, преисполненными высочайшего патриотизма. Ни одно выступление участников не прошло без бурных оваций зрителей.

По итогам фестиваля высокое звание лауреата получили 15 ветеранских хоров из Орловского района, Новосильского, Хотынецкого, Новодеревеньковского и некоторых других, а также из Орла, Ливен и Мценска.

Кроме хорового пения на фестивале были представлены другие жанры: соло, дуэты и квартеты. Исполнителей также наградили дипломами лауреата, дипломами I, II, III степени. А музыкальные руководители творческих коллективов получили благодарственные письма оргкомитета фестиваля.