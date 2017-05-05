Новости версия для печати 7 мая - День рождения радио 5 мая орловскому радио исполняется 89 лет.



5 мая 1928 года из городских репродукторов впервые зазвучали позывные: «Говорит Орёл!». И первая передача была, конечно, о майской демонстрации. Пленки из фондов нашей телерадиокомпании хранят голоса дикторов тех лет и гостей их эфиров. Наталья Черкасова, звукорежиссёр «Радио России. Орёл»: «У нас была специальная звукопередвижка – специальная машина, оборудованная магнитофоном, пультом, полностью укомплектованная, мы выезжали на ней туда, где проходил фестиваль – в театры, в дома культуры, куда угодно». В мире звуков и голосов звукорежиссёр Наталья Черкасова как рыба в воде. Больше 40 лет работает она на орловском радио. Километры лент – это не образное выражение. На сорокаминутную передачу уходит тысяча метров. Но чтобы пленка ожила, нужен опытный звукорежиссер. Многие годы нужный фрагмент записи звукорежиссеры находили буквально на ощупь. Сегодня весь монтаж происходит на компьютере. Сейчас самые важные и актуальные события жизни региона - в пяти выпусках новостей. Новый проект «Радио России. Орёл» – ток-шоу «За и против» - уже полюбился орловцам. Обсуждение острых вопросов происходит в прямом эфире. Юлия Сулим, корреспондент «Радио России. Орёл»: «Слушатели любят позвонить к нам на радио, поговорить о том, что тревожит, о том, что наболело, рассказать о каких-то проблемах, спросить совета. Я стараюсь отвечать на вопросы, просьбы, пожелания. Надеюсь, что это получается. Хочется слышать людей, чтобы они слушали нас». «Тема дня», «Радио-гостиная», «Дачный вопрос» - больше 10 тематических передач. Политики, писатели, медики, бизнесмены – гости студии каждый день. Татьяна Курбатова, корреспондент «Радио России. Орёл»: «В прямом эфире намного интереснее работать, чем в записи, потому что есть связь с радиослушателями, хотя мы их не видим, но мы ощущаем их присутствие, очень ждем их звонков». Сегодня «Радио России» - частота не только для тех, кому 45+. По статистике каждый третий россиянин настраивается на эту волну. Ее называют даже первой широкоформатной. Ко дню рождения подготовлены и новые проекты. Радийщики обещают познакомить орловцев поближе с жизнью замечательных усадеб. Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орёл»: «Самое главное событие, которое не так давно произошло, – мы перешли в ФМ-диапазон. Теперь мы вещаем на частоте 102,3 ФМ. Переход на «цифру» будет происходить вместе со всей компанией». Но и проводное вещание – как и раньше на первой программе сетевых приемников. 89 лет, а именно столько вещает на волнах «Радио России в Орле», - не единственный праздник в нашей компании в этом году. ГТРК «Орел» в телеэфире уже 50 лет. Смотрите юбилейные проекты о тех, кто делал и делает телевидение, на канале «Россия 24».









Надежда Невматулина

5 мая 2017 года







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