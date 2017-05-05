Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Помним, чтим, гордимся. Ещё одно имя солдата Великой Отечественной возвращено из небытия. - Борьба света и тьмы на орловских дорогах. Что побеждает – дал ответ специалист. - «Говорит Орел». Ровно 89 лет назад жители областного центра впервые услышали эти слова.

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Вести-Орёл

5 мая 2017 года







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