Семья Харламкиных из Рязани смогла отыскать на Орловщине место последнего боя своего родственника

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пятница
5.05.2017
16:38:13
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Семья Харламкиных из Рязани смогла отыскать на Орловщине место последнего боя своего родственникаПуть из Рязани до Орла у бойца занял три года. А дорога на родину пока остается не пройденной.
Портрет и похоронка в семье Харламкиных – настоящие реликвии. Иван Харламкин успел поработать на железной дороге, служил в Дагестане. Потом молодой семье дали комнату в коммуналке в Рязани. Отсюда в июле 1941 года Иван Дмитриевич, как и миллионы парней, ушел добровольцем на фронт. В 1942 году был ранен, два месяца находился в госпитале, потом опять вернулся в свою часть и погиб где-то под Орлом. Это все, что знают родственники солдата.
В 1943 году территория Дмитровского района Орловской области была оккупирована, и в августе при освобождении города Дмитровска пойма реки Неживки стала последним пристанищем для бойцов Красной армии. Какие потери понесла в этом сражении 2-я танковая армия, до сих пор не известно. По словам местных жителей, все поле у реки было залито кровью и устлано трупами.
Хоронить бойцов немцы не разрешали. Но ночью селяне все равно их предавали земле. Так, вероятно, и случилось с младшим сержантом Харламкиным.
В похоронке, присланной на родину бойца, в Рязань, написано коротко: «В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, убит 6 августа 1943 года».
В 1968-м село Чувардино Дмитровского района стало общим местом упокоения солдат из пяти братских могил. Здесь и моряки-лыжники, преградившие врагу путь к Орлу в феврале 43-го, и те, кто сражался за Родину летом того же года. Но среди 380-ти бойцов имени Ивана Харламкина нет.
Возможно, он покоится здесь как неизвестный, но точно не как забытый солдат. А может, над ним все еще шумят травы последнего поля боя…
Больше ста бойцов подняли поисковики только за осень прошлого года и только в этих местах. Теперь и красноармеец Андрей Ведехин – тоже уроженец Рязанской земли - не числится в списке пропавших. И это первая весть родным от бойца за долгие 73 года.
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