Новости версия для печати Семья Харламкиных из Рязани смогла отыскать на Орловщине место последнего боя своего родственника Путь из Рязани до Орла у бойца занял три года. А дорога на родину пока остается не пройденной.



Портрет и похоронка в семье Харламкиных – настоящие реликвии. Иван Харламкин успел поработать на железной дороге, служил в Дагестане. Потом молодой семье дали комнату в коммуналке в Рязани. Отсюда в июле 1941 года Иван Дмитриевич, как и миллионы парней, ушел добровольцем на фронт. В 1942 году был ранен, два месяца находился в госпитале, потом опять вернулся в свою часть и погиб где-то под Орлом. Это все, что знают родственники солдата. В 1943 году территория Дмитровского района Орловской области была оккупирована, и в августе при освобождении города Дмитровска пойма реки Неживки стала последним пристанищем для бойцов Красной армии. Какие потери понесла в этом сражении 2-я танковая армия, до сих пор не известно. По словам местных жителей, все поле у реки было залито кровью и устлано трупами. Игорь Щербаков, руководитель поискового отряда «Память» Дмитровского района: «Освобождала 65 Армия генерала Батова, регулярные части 2-й танковой армии, 354-й стрелкового полка и 175-й стрелковой дивизии». Хоронить бойцов немцы не разрешали. Но ночью селяне все равно их предавали земле. Так, вероятно, и случилось с младшим сержантом Харламкиным. В похоронке, присланной на родину бойца, в Рязань, написано коротко: «В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, убит 6 августа 1943 года». В 1968-м село Чувардино Дмитровского района стало общим местом упокоения солдат из пяти братских могил. Здесь и моряки-лыжники, преградившие врагу путь к Орлу в феврале 43-го, и те, кто сражался за Родину летом того же года. Но среди 380-ти бойцов имени Ивана Харламкина нет. Виталий Тусов, глава Лубянского сельского поселения Дмитровского района: «При перезахоронении воинов, погибших при освобождении Дмитровского района, не было никаких документов, чтобы опознать человека. Много захоронены как безымянные». Возможно, он покоится здесь как неизвестный, но точно не как забытый солдат. А может, над ним все еще шумят травы последнего поля боя… Больше ста бойцов подняли поисковики только за осень прошлого года и только в этих местах. Теперь и красноармеец Андрей Ведехин – тоже уроженец Рязанской земли - не числится в списке пропавших. И это первая весть родным от бойца за долгие 73 года.









Надежда Невматулина

5 мая 2017 года







На главную страницу





