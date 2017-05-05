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Сегодня в Орле в сквере Танкистов торжественно отметили 72-ю годовщину Победы

В Орле, как и по всей стране, чествуют ветеранов. Сегодня в областном центре живут 364 ветерана Великой Отечественной войны, 28 из них освобождали Орел. В этот день они встретились, чтобы вспомнить события «роковых сороковых» и передать эту память потомкам победы.

Дважды в год – 9 мая и 5 августа - над Орлом развевается дубликат Красного Знамени, того самого, которое водрузили на единственно уцелевшем после оккупации доме разведчики Образцов и Санько в честь победы над фашистами.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Война унесла жизни 27 миллионов советских граждан. Боль и трагедия пришли в каждую советскую семью. Сегодня мы склоняем головы перед героями, которые защитили Отчизну от фашистских захватчиков, отдали жизни за свободу и независимость Родины. Их подвиг бессмертен, память о нем никогда не угаснет на героической орловской земле».
Василий Новиков, мэр г. Орла:  «Общая боль, общая гордость и общая радость объединяет наши поколения. День Победы – это нравственный ориентир, который дает возможность воспитывать в молодежи любовь к нашей земле и уважение к ветеранам». 
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Только по документам, в боях за освобождение Орловщины участвовало свыше 5 тысяч танков, 2.5 тысячи сгорели. И сгорели они вместе с экипажами». 
Тогда, в 1943-м Орел хоронил своих героев в Первомайском сквере, ныне сквер Танкистов. И каждый год к братской могиле горожане возлагают цветы.

На братской могиле сегодня владыка Антоний отслужил панихиду. Живые цветы здесь всегда. Помнить и чтить тех, кто подарил городу и всей стране мирное небо, – задача каждого из ныне живущих. И делать это нужно не только в праздники.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла:«Есть поручение президента обеспечить всех ветеранов жильем, губернатор особое внимание уделяет тому, чтобы каждый ветеран получил жилье». 
Владимир Круглый, член Совета Федерации от Орловской области: «Через несколько дней многие из нас выйдут в рядах «Бессмертного полка». Это замечательная акция, на которую люди приходят сами, по зову сердца, без принуждения, без какой-либо агитации. Я считаю, что это очень важно».
За два года с 1941-го по 1943-й на Орловской земле было 7 боев. А победа на Орловско-Курской дуге – один из переломных моментов в ходе всей Великой Отечественной. В августе 1943-го в Москве был дан первый мирный салют в честь освобождения Орла и Белгорода. А в 2007-м Орлу, одному из первых, было присвоено звание «Города воинской славы».


Надежда Невматулина
5 мая 2017 года

 


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