Новости версия для печати Сегодня сотрудники Музея изобразительных искусств вместе с учащимися школы № 10 делали военный плакат В праздничных мероприятиях примут участие практически все учреждения культуры Орловщины.



В военное время плакаты приобрели особую значимость. На них отразились все чувство людей - страдание, боль, надежда. Первый военный плакат появился через два дня после начала войны. На нем была надпись «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!». Хорошо известен плакат «Родина-мать зовет!». Он стал одним из символов мужества, героизма, Победы.



Как рассказала сотрудник Музея изобразительных искусств Карина Дементьева, в военное время необходимо было поднять боевой дух людей, повести их на борьбу, поддержать в трудную минуту и порадоваться успехами. Необходимость сделать это быстро - все это послужило в годы войны основой для развития плакатного искусства.



«Наше дело правое, победа будет за нами!», «Воин Красной Армии, спаси!», «Да здравствуют наши славные партизаны и партизанки!» – всё это слова с плакатов времен войны. А в 1944 году Леонид Голованов создал одно из самых известных произведений этого жанра. На нем советский солдат поправляет сапог, а внизу надпись «Дойдем до Берлина!»





Ольга Борисова

5 мая 2017 года







На главную страницу





