Новости версия для печати За минувшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий Один человек травмирован.



Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 5 мая в 02:50 водитель, управляя автомобилем «МАЗ», двигался по автодороге Змиёвка-Глазуновка-Тросна, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.



За прошедшие сутки в рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям сотрудниками ГИБДД был выявлен всего один человек, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Но расслабляться не стоит: в праздничные дни, предупреждают госавтоинспекторы, контроль будет усилен.



Как показывает практика, количество водителей, севших за руль нетрезвыми в праздничные дни, увеличивается. Поэтому Госавтоинспекция обращается к общественности: если вы стали свидетелем подобных случаев – незамедлительно сообщайте по телефону доверия ГИБДД 77-24-65.





Татьяна Курбатова

5 мая 2017 года







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