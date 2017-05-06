Новости версия для печати Сегодня орловцы, отличившиеся в различных отраслях, получали награды и поздравления Наши земляки были удостоены почетных званий, государственных наград и благодарности президента страны в области здравоохранения, культуры, образования, промышленности, торговли и сельского хозяйства.



Как сообщает информационный портал Орловской области , в числе награжденных генеральный директор ООО «Хлебороб» Александр Юшин, аппаратчик ООО «Знаменский СГЦ» Юрий Лобанов, штукатур ООО «Орловское строительное управление - 2» Любовь Дугина, тренер-преподаватель «СДЮСОР № 3» Ольга Бахарева, главный фельдшер Станции скорой медицинской помощи Светлана Бурова, а также генеральный директор АО «Агрофирма Мценская» Николай Жернов, завотделом краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина Марина Игнатова, директор Дросковской детской школы искусств Леонид Токмаков и другие выдающиеся жители региона. Благодарностью президента РФ отмечена заместитель директора по производству и качеству ООО «ЛивМельКомбинат» Вера Мосалова. Звание «Почетный гражданин Орловской области» присвоено начальнику УМВД России по региону Юрию Савенкову.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

5 мая 2017 года







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