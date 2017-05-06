Новости версия для печати В орловской школе № 50 ко Дню Победы провели День Памяти Школьники сказали своё «спасибо» всем, кто освобождал нашу страну от врагов.



Это мероприятие – традиционное. Школьники устраивают свой «Парад Победителей» – из фотографий дедов и прадедов. На них – равнение при проведении «Смотра строевой подготовки». Ради их памяти выносится георгиевская лента. Им, ушедшим и живущим сегодня, пишут «письма Победы» и говорят: «Спасибо».





Татьяна Напольских

5 мая 2017 года







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