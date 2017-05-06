Новости версия для печати Шесть новых сотрудников орловской службы судебных приставов присягнули на верность закону Они приняли присягу хранить верность Отечеству и достойно выполнять свой долг.



По уже сложившейся традиции молодое пополнение торжественную клятву произносило в особом историческом месте - военно-историческом музее. Елена Бывшева, руководитель УФССП по Орловской области: «В преддверии таких больших, грандиозных праздников, таких как 9 мая, 12 июня – дня России, в преддверии нашего профессионального праздника, в торжественной обстановке принимаем присягу. Торжественность момента возлагает на молодых сотрудников определенный груз ответственности, поскольку клятва произносится в присутствии своих товарищей, в присутствии руководителей управления». В церемонии приняли участие ветераны войны и труженики тыла, руководители правоохранительных органов, ветераны службы, члены Общественного Совета, воспитанники кадетского класса, образованного при содействии УФССП России по Орловской области.





Оксана Гранн

5 мая 2017 года







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