Новости версия для печати Поселку Верховье Орловской области присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести» Годовщину Победы поселок отметит в этом новом для него статусе. Сейчас на территории Верховского района находится 43 воинских захоронения, в которых покоятся около 4 тысяч советских воинов. Особый почет и уважение оказывается живущим сегодня ветеранам.



У Верховского района своя, совершенно особая, военная история. Его центр - поселок Верховье был освобожден в конце 1941 года. Почти на два года поселок фактически находился на линии фронта. Немцы имели здесь мощные укрепления, и наши войска никак не могли продвинуться дальше на этом направлении. Чтобы одержать верх над врагом, бойцам приходилось не только героически сражаться, но и идти на хитрость. Валерий Семыкин, директор МБУ «Краеведческий музей пос. Верховье»: «Немцы укрепили высоты, и одна из высот была главная. Несколько раз наши войска ходили в атаку, хотели взять село Корсунь, но не могли, потому что оно было сильно укреплено. И воины 6-й гвардейской и 212-й стрелковых дивизий делали подкоп – примерно 400 метров под землей – к немецким окопам. Это был ноябрь 1942 года. И когда это вырыли, то эту высоту взяли». Верховская земля обильно полита солдатской кровью, останки героев находят до сих пор и, причем, в самых неожиданных местах. Так, в прошлом году во время реконструкции дороги были найдены и перезахоронены на главном мемориале более 100 бойцов и командиров Красной Армии. Мемориал поселка Верховье - центральное место памяти обо всех павших героях. Здесь захоронено более 300 солдат. Есть и могила воина-интернационалиста. Недавно всем героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы были установлены персональные гранитные памятники. Долгое время на двух из них не было портретов. В этом году ко Дню Победы они, наконец-то, появились портреты героев. Валерий Семыкин, директор МБУ «Краеведческий музей пос. Верховье»: «Запросили московские архивы, и из личных дел нам переслали фотографии. Затем было дело техники – обратились в Ливны, туда, где занимаются этими вопросами, нам помогли, и вот сегодня устанавливаем памятники в канун праздника». К празднованию великого дня обновили и одну из главных достопримечательностей поселка - легендарный паровоз. Во время войны он курсировал между Верховьем и Ельцом, доставлял боеприпасы, вывозил раненых. Рядом с ним установлены плиты с фамилиями погибших железнодорожников Верховского узла. 136 героев навсегда увековечены в граните. Сергей Данилов, глава пос. Верховье: «Празднование 9 мая начнется с построения «Бессмертного полка», в этом мероприятии примут участие более пятисот человек. Затем на мемориале Славы поселка состоится торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы. Весь день будут проходить торжественные мероприятия, народные гуляния, концерты, и завершится празднование традиционным салютом». Готовятся к празднику и в культурно-досуговом центре для пожилых людей. Для них это праздник наполнен особым смыслом. Многие знают о той войне не понаслышке. За освобождение Верховского района в борьбе с фашистами отдали жизни более трех с половиной тысяч советских воинов, среди них 48 верховцев. Каждый год в День Победы жители собираются на братских могилах, чтят память погибших, вспоминают о подвигах фронтовиков. Сегодня на территории района 43 воинских захоронения, все они уже готовы к священному для всех нас дню.





Оксана Гранн

5 мая 2017 года







На главную страницу





