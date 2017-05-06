В Орле выступил обладатель русской театральной премии «Золотая маска», солист знаменитых мюзиклов Дмитрий Ермак

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суббота
6.05.2017
18:54:04
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В Орле выступил обладатель русской театральной премии «Золотая маска», солист знаменитых мюзиклов Дмитрий ЕрмакДмитрий Ермак был одним из ведущих актеров орловского театра «Свободное пространство». Творческий вечер артиста получился по-семейному теплым, веселым и конечно, очень музыкальным.
Последний раз Дмитрий Ермак приезжал с концертом в Орел шесть лет назад. Тогда он обещал вернуться через год, но обещание смог выполнить только сейчас.
Сегодня Дмитрий - состоявшийся актер, исполнитель главных ролей в таких мюзиклах, как «Красавица и Чудовище», «Русалочка», граф «Монте-Кристо», «Призрак оперы». Известен он и своими работами в кино. За последний год в его жизни случилось несколько замечательных событий.
Титульный номер из мюзикла «Призрак оперы» прозвучал и на сцене театра «Свободное пространство». Дмитрий посвятил этот номер своему первому педагогу по классическому вокалу - недавно ушедшей из жизни Алле Григорьевне Дубинской.
Несколько песен аккомпанировала Дмитрию его педагог Ирина Хрисаниди, которая по праву разделила со своим учеником зрительские аплодисменты.
Творческий вечер прошел в теплой, практически семейной обстановке, на сцену поднялись и супруга Дмитрия, актриса и певица Наталья Быстрова, и маленький сын, который впервые побывал на концерте отца.
Зрители охотно включились в музыкальное действо, подсвечивая свои эмоции фонариками телефонов. Артист постарался максимально угодить музыкальным вкусам зрителя. Прозвучали романсы, известные песни советских лет, отрывки из мюзиклов, знаменитые эстрадные хиты.
Еще Дмитрий с удовольствием отвечал на вопросы, которые зрители написали заранее.
Двухчасовой концерт прошел на одном дыхании, зрители долго не отпускали Дмитрия со сцены. А это значит, что орловцы не забыли своего любимого актера, и с нетерпением будут ждать новых встреч.
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