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В Орле выступил обладатель русской театральной премии «Золотая маска», солист знаменитых мюзиклов Дмитрий Ермак

Дмитрий Ермак был одним из ведущих актеров орловского театра «Свободное пространство». Творческий вечер артиста получился по-семейному теплым, веселым и конечно, очень музыкальным.

Последний раз Дмитрий Ермак приезжал с концертом в Орел шесть лет назад. Тогда он обещал вернуться через год, но обещание смог выполнить только сейчас.
 
Сегодня Дмитрий - состоявшийся актер, исполнитель главных ролей в таких мюзиклах, как «Красавица и Чудовище», «Русалочка», граф «Монте-Кристо», «Призрак оперы». Известен он и своими работами в кино. За последний год в его жизни случилось несколько замечательных событий.
Дмитрий Ермак артист театра и кино: «Я стал лауреатом «Золотой маски», это здорово! Я снялся в кино и я выпустил большую премьеру в мюзикле «Анна Каренина» - я сыграл Вронского».
Титульный номер из мюзикла «Призрак оперы» прозвучал  и на сцене театра «Свободное пространство». Дмитрий посвятил этот номер своему первому педагогу по классическому вокалу - недавно ушедшей из жизни Алле Григорьевне Дубинской.
 
Несколько песен аккомпанировала Дмитрию его педагог Ирина Хрисаниди, которая по праву разделила со своим учеником зрительские аплодисменты.
 
Творческий вечер прошел в теплой, практически семейной обстановке, на сцену поднялись и супруга Дмитрия,  актриса и певица Наталья Быстрова, и маленький сын, который впервые побывал на концерте отца.
 
Зрители охотно включились в музыкальное действо, подсвечивая свои эмоции фонариками телефонов. Артист постарался максимально угодить музыкальным вкусам зрителя. Прозвучали романсы, известные песни советских лет, отрывки из мюзиклов,  знаменитые эстрадные хиты.
 
Еще Дмитрий с удовольствием отвечал на вопросы, которые зрители написали заранее.
 
Двухчасовой концерт прошел на одном дыхании, зрители долго не отпускали Дмитрия со сцены. А это значит, что орловцы не забыли своего любимого актера, и с нетерпением будут ждать новых встреч.



Эва Стасюлевич
6 мая 2017 года

 


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