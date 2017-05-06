Новости версия для печати В Орловской области проводится работа по обновлению санитарного автотранспорта В рамках федеральной программы поддержки автомобильной промышленности в 2016 году в учреждения здравоохранения региона поступило 24 автомобиля скорой медицинской помощи.



Еще одно специализированное транспортное средство было приобретено в рамках реализации программы наказов избирателей Орловского областного Совета народных депутатов для Мценской ЦРБ. В настоящее время на Орловщине работают более 220 автомобилей скорой медицинской помощи. В 2017 году Департаменту здравоохранения Орловской области предусмотрено свыше 4,4 млн рублей на приобретение 8 единиц санаторного транспорта для нужд участковой службы города Орла, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

6 мая 2017 года







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