Новости версия для печати Народная дружина Заводского района города Орла признана лучшим общественным формированием Итоги ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» подвела областная конкурсная комиссия.



Организатор конкурса - Управление по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области. Конкурсная комиссия оценила участников конкурса в соответствии со шкалой критериев, в числе которых количество членов общественного формирования правоохранительной направленности, число раскрытых преступлений, количество выявленных административных правонарушений и проведенных рейдовых мероприятий. Первое место и звание «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» присуждено народной дружине Заводского района города Орла. На втором месте - добровольная народная дружина Залегощенского района Орловской области. Третье место заняла добровольная народная дружина города Ливны Орловской области. Коллектив народной дружины Заводского района города Орла поощрят благодарностью губернатора Орловской области. Основными задачами конкурса являются укрепление общественной безопасности, правопорядка и законности в городских округах, городских и сельских поселениях Орловской области, а также повышение роли общественных формирований правоохранительной направленности в этой работе, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

6 мая 2017 года







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