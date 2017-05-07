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В этом году в Орле отремонтируют 77 дворовых территорий

Общественная комиссия по формированию комфортной городской среды рассмотрела 45 заявок от жителей Орла по включению их дворов в программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году».

Предварительно были осмотрены дворовые территории и изучена документация, поступившая от горожан. Три предложения поступило после завершения сроков приема заявок, поэтому их было предложено включить в программу в последующие годы. Еще пять заявок поданы с нарушениями действующего законодательства и утвержденного порядка, поэтому они будут возвращены заявителям. По итогам заседания комиссии 37 дворовых территорий будут включены в список дворов, которые отремонтируют в этом году.

В него войдут и 40 дворовых территорий, которые рассмотрели на предыдущем заседании. Всего было подано 86 заявок.

Полный список дворов будет опубликован на официальном сайте администрации города Орла после его формирования.

Также на прошедшем 4 мая заседании комиссии определили и те общественные территории, благоустройство которых начнется в этом году. От заинтересованных лиц поступило 32 заявки: 14 - на благоустройство бульвара Победы, 11 — Детского парка, 6 — парка Ботаника. Бульвар Космонавтов, по которому была подана одна заявка, предложено включить в программу последующих годов, так как она была подана позже окончания срока приема заявок.

Как пояснил начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Дмитрий Зуев, в 2017 году на их благоустройство направят ориентировочно около 15 млн рублей.

Самые масштабные работы ожидают бульвар Победы, который должен стать визитной карточкой областного центра. Работы здесь будут вестись поэтапно. В этом году на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Сурена Шаумяна планируется оборудовать современный фонтан, заменить освещение, установить новые светильники, скамейки и урны, выполненные в едином стиле.

Также приступят к работам в парке Ботаника: заасфальтируют центральную дорожку, восстановят освещение и установят лавочки и урны. В этом году планируется составить проектно-сметную документацию на благоустройство Детского парка.

Напомним, что в Орле реализуется приоритетный федеральный проект «ЖКХ и городская среда». Он направлен на создание комфортной городской среды, благоустройство территорий и повышение качества жизни населения.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» составляет 131,7 млн руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 122,6 млн руб.,

- областной бюджет – 7,8 млн руб.,

- городской бюджет – 1,3 млн руб.

При этом не менее 2/3 средств должно быть направлено на благоустройство дворов, сообщает официальный сайт городской администрации.