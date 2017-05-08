Новости версия для печати В День Победы в Орле пройдет легкоатлетический пробег Старт состязаниям будет дан на площади Ленина в 13.30.



Участники пробегут по следующему маршруту: площадь Ленина (старт) — ул. М. Горького — ул. Красноармейская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина (финиш). Регистрация участников будет осуществляться с 12.00 до 13.00 на месте проведения мероприятия. В пробеге примут участие спортсмены 2011 года рождения и старше. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и дистанциям:

№№ п/п Участники Год рождения Дистанция 1 Юноши, девушки 2009 года рождения и моложе 600 м . 2 Юноши, девушки 2006-2008 годов рождения 600 м . 3 Юноши, девушки 2004-2005 годов рождения 1000 м . 4 Юноши, девушки 2002-2003 годов рождения 1000 м 5 Мужчины, женщины 1958-1970 годов рождения 1000 м . 6 Мужчины, женщины 1957 года рождения и старше. 1000 м . 7 Юноши, девушки 2000-2001 годов рождения 2000 м . 8 Юноши, девушки 1998-1999 годов рождения 2000 м . 9 Юноши, девушки 1996-1997 годов рождения 2000 м . 10 Мужчины, женщины 1982-1995 годов рождения 4000 м . 11 Мужчины, женщины 1971-1981 годов рождения. 4000 м .

Ориентировочное количество участников – 400 человек. Победители и призеры пробега в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин будут награждены ценными призами и грамотами. Дополнительная информация по телефону: (4862) 43-26-45.





Орловское Информбюро

8 мая 2017 года







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