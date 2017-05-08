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В День Победы в Орле пройдет легкоатлетический пробег

Старт состязаниям будет дан на площади Ленина в 13.30.

Участники пробегут по следующему маршруту: площадь Ленина (старт) — ул. М. Горького — ул. Красноармейская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина (финиш).
 
Регистрация участников будет осуществляться с 12.00 до 13.00 на месте проведения мероприятия.
 
В пробеге примут участие спортсмены 2011 года рождения и старше.
 
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и дистанциям:
 
№№
п/п
Участники
Год рождения
Дистанция
 1
Юноши, девушки
2009 года рождения   и моложе
600 м.
 2
Юноши, девушки
2006-2008 годов рождения
600 м.
 3
Юноши, девушки
2004-2005 годов рождения
1000 м.
 4
Юноши, девушки
2002-2003 годов рождения
1000 м
 5
Мужчины, женщины
1958-1970 годов рождения
1000 м.
 6
Мужчины, женщины
1957 года рождения и старше.
1000 м.
 7
Юноши, девушки
2000-2001 годов рождения
2000 м.
 8
Юноши, девушки
1998-1999 годов рождения
2000 м.
 9
Юноши, девушки
1996-1997 годов рождения
2000 м.
 10
Мужчины, женщины
1982-1995 годов рождения
4000 м.
 11
Мужчины, женщины
1971-1981 годов рождения.
4000 м.

Ориентировочное количество участников – 400 человек.
 
Победители и призеры пробега в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин будут награждены ценными призами и грамотами.
 
Дополнительная информация по телефону: (4862) 43-26-45.



Орловское Информбюро
8 мая 2017 года

 


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