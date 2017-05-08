В День Победы в Орле пройдет легкоатлетический пробег

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В День Победы в Орле пройдет легкоатлетический пробегСтарт состязаниям будет дан на площади Ленина в 13.30.
Участники пробегут по следующему маршруту: площадь Ленина (старт) — ул. М. Горького — ул. Красноармейская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина (финиш).
Регистрация участников будет осуществляться с 12.00 до 13.00 на месте проведения мероприятия.
В пробеге примут участие спортсмены 2011 года рождения и старше.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и дистанциям:
|
№№
п/п
|
Участники
|
Год рождения
|
Дистанция
|
1
|
Юноши, девушки
|
2009 года рождения и моложе
|
600 м.
|
2
|
Юноши, девушки
|
2006-2008 годов рождения
|
600 м.
|
3
|
Юноши, девушки
|
2004-2005 годов рождения
|
1000 м.
|
4
|
Юноши, девушки
|
2002-2003 годов рождения
|
1000 м
|
5
|
Мужчины, женщины
|
1958-1970 годов рождения
|
1000 м.
|
6
|
Мужчины, женщины
|
1957 года рождения и старше.
|
1000 м.
|
7
|
Юноши, девушки
|
2000-2001 годов рождения
|
2000 м.
|
8
|
Юноши, девушки
|
1998-1999 годов рождения
|
2000 м.
|
9
|
Юноши, девушки
|
1996-1997 годов рождения
|
2000 м.
|
10
|
Мужчины, женщины
|
1982-1995 годов рождения
|
4000 м.
|
11
|
Мужчины, женщины
|
1971-1981 годов рождения.
|
4000 м.
Ориентировочное количество участников – 400 человек.
Победители и призеры пробега в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин будут награждены ценными призами и грамотами.
Дополнительная информация по телефону: (4862) 43-26-45.