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вторник
9.05.2017
9:26:25
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С праздником Великой Победы орловцев поздравили мэр Орла и глава администрации города«Орловцы всегда были на передовой, на самых тяжелых участках битвы с врагом. Именно поэтому наш город с гордостью носит имя города воинской славы, города первого салюта».
Уважаемые орловцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!
Этот светлый и святой праздник объединяет все поколения. Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством и отвагой воинов-освободителей. В сражениях Великой Отечественной войны, не щадя своих жизней, они отстояли свободу и независимость Родины, спасли мир от фашизма. Мы помним подвиг тех, кто в тылу ковал оружие для действующей армии. Мы восхищаемся людьми, самоотверженно поднявшими страну из руин до космических высот.
Орловцы всегда были на передовой, на самых тяжелых участках битвы с врагом. Именно поэтому наш город с гордостью носит имя города воинской славы, города первого салюта.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне придает особый смысл всей нашей современной истории, формирует гражданскую позицию поколений, родившихся в послевоенное время. Этот праздник объединяет поколения единой исторической памятью.
От всей души желаем вам, дорогие ветераны, уважаемые земляки, счастья и крепкого здоровья, новых успехов и мирного неба!
Мэр города Орла В. Ф. Новиков
Глава администрации города Орла А. И. Усиков
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