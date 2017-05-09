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9 мая – День Победы

Как сообщает официальный сайт городской администрации , праздничные мероприятия 9 мая начнутся в 9 часов на бульваре Победы, где пройдет торжественная церемония возложения Гирлянды Славы к стеле воинской славы. В 10 часов на площади Ленина состоится торжественное прохождение войск Орловского территориального гарнизона и юнармейцев, которое завершится плац-концертом «Будущее России за нами».

Затем орловцы смогут принять участие в шествии «Бессмертный полк». Любой желающий может присоединиться к Всероссийской акции и пронести по улицам города портрет родственника, защищавшего нашу страну во время Великой Отечественной войны.

Построение колонны начнется в 12 часов на площади Ленина. Затем ее участники пройдут по следующему маршруту: пл. Ленина — ул. Салтыкова-Щедрина — ул.Тургенева — Тургеневский мост — ул.1-я Посадская — ул. Карачевская — Воскресенский переулок.

С 12 часов в парках города будут организованы массовые народные гуляния, а в Детском парке состоится Гала-концерт XVII городского фестиваля-конкурса «Не стареют душой ветераны». Тематический праздничный концерт пройдет на площади перед культурно-досуговым центром «Металлург» с участием воспитанников клубных формирований и творческих коллективов центра.

В 19 часов на площади Ленина начнется Гала-концерт «Победный май! Поклон земной и благодарности слова…» с участием орловских творческих коллективов, лауреатов конкурсов и фестивалей. В 21.00 по приглашению губернатора Орловской области Вадима Потомского перед жителями и гостями Орла выступит Надежда Бабкина и ее театр «Русская песня».

В 22 часа небо над площадью им. Ленина и у культурно-досугового центра «Металлург» озарится праздничным фейерверком.