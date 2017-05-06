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Коротко о главном

- Победа, оплаченная жизнями миллионов человек. В Орле, как и по всей стране, чествуют ветеранов.

- 89 лет назад «заговорил Орел!». 5 мая 1928 года из репродукторов над городом впервые зазвучали позывные…

- Отмечены Президентом. Орловцы, отличившиеся в различных отраслях, получили государственные награды.

- Золото российского турнира разыграют в Орле. Более тысячи спортсменов встретятся на Первенстве России по всестилевому карате.