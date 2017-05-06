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суббота
6.05.2017
1:08:19
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Победа, оплаченная жизнями миллионов человек. В Орле, как и по всей стране, чествуют ветеранов.
- 89 лет назад «заговорил Орел!». 5 мая 1928 года из репродукторов над городом впервые зазвучали позывные…
- Отмечены Президентом. Орловцы, отличившиеся в различных отраслях, получили государственные награды.
- Золото российского турнира разыграют в Орле. Более тысячи спортсменов встретятся на Первенстве России по всестилевому карате.
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