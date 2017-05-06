Новости версия для печати После праздников в Орле отключат горячую воду С 10 по 23 мая для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов областного центра будет временно прекращена подача горячей воды. Отключение коснется потребителей, получающих горячую воду от Орловской ТЭЦ.







Теплоэнергетики просят жителей города Орла с пониманием отнестись к временным неудобствам. При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщить диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефону: 55-29-74. Специалисты филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» приступают к плановым гидравлическим испытаниям магистральных и квартальных тепловых сетей. Испытания проводятся ежегодно в два этапа. Второй этап гидравлических испытаний пройдет в августе для проверки качества выполненных работ.Теплоэнергетики просят жителей города Орла с пониманием отнестись к временным неудобствам. При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщить диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефону:





Орловское Информбюро

6 мая 2017 года







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