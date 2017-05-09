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вторник
9.05.2017
9:26:20
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Поздравление губернатора Орловской области Вадима Потомского с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Уважаемые орловцы!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю Вас с 72-й годовщиной Победы советского народа над фашистской Германией!
Четыре долгих года продолжалась Великая Отечественная война. Выстояв в тяжелейших испытаниях на фронте и в тылу, наш народ защитил родную страну, продемонстрировал ярчайший пример несгибаемого мужества, самоотверженности, бесконечной преданности Родине.
На героической орловской земле никогда не угаснет память о подвиге поколения победителей. Именно здесь, в сердце России, состоялось одно из самых крупных и судьбоносных сражений Великой Отечественной – битва на Орловско-Курской дуге, в ходе которой был сломан хребет фашизму.
5 августа 1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода был дан первый за годы войны салют. А десять лет назад, в апреле 2007 года, Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Орлу, Курску и Белгороду – первым в стране – было присвоено почётное звание «Город воинской славы».
Это огромная честь и ответственность!
Наш нравственный и гражданский долг – хранить для потомков героический подвиг защитников Родины, беречь великую славу и правду Победы.
Россия – Родина Победы, и мы лучше других знаем её истинную цену.
Мы – народ-победитель, наследники героев.
Будем достойны их памяти!
Слава солдатам Победы!
Слава народу-победителю!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба над головой!
С Днём Победы!
Губернатор Орловской области
В. В. Потомский
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