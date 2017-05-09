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Поздравление губернатора Орловской области Вадима Потомского с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Уважаемые орловцы!
 
Дорогие ветераны!
 
Сердечно поздравляю Вас с 72-й годовщиной Победы советского народа над фашистской Германией!
 
Четыре долгих года продолжалась Великая Отечественная война. Выстояв в тяжелейших испытаниях на фронте и в тылу, наш народ защитил родную страну, продемонстрировал ярчайший пример несгибаемого мужества, самоотверженности, бесконечной преданности Родине.

На героической орловской земле никогда не угаснет память о подвиге поколения победителей. Именно здесь, в сердце России, состоялось одно из самых крупных и судьбоносных сражений Великой Отечественной – битва на Орловско-Курской дуге, в ходе которой был сломан хребет фашизму.

5 августа 1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода был дан первый за годы войны салют. А десять лет назад, в апреле 2007 года, Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Орлу, Курску и Белгороду – первым в стране – было присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Это огромная честь и ответственность!

Наш нравственный и гражданский долг – хранить для потомков героический подвиг защитников Родины, беречь великую славу и правду Победы.

Россия – Родина Победы, и мы лучше других знаем её истинную цену.

Мы – народ-победитель, наследники героев.

Будем достойны их памяти!

Слава солдатам Победы!

Слава народу-победителю!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба над головой!

С Днём Победы!
 
Губернатор Орловской области                                             
В. В. Потомский





Орловское Информбюро
9 мая 2017 года

 


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