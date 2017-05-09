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Полномочный представитель Президента России в ЦФО Александр Беглов поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны и жителей округа с Днем Победы

9 мая – это и государственный, и личный, и семейный праздник. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась!

Подвиг защитников Отечества предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений. И сегодня дети, внуки и правнуки победителей трудятся ради настоящего и будущего страны, с честью отвечают на сложные современные вызовы, и воспитывают в своих детях память и бережное отношение к нашему наследию!

Мы гордимся всеми, кто не жалея жизни, защищал Отечество на фронте и в тылу! Спасибо им за нашу свободу и освобождение мира от нацизма!

Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО

А. Беглов