Новости версия для печати МЧС: в Орловской области возможно ухудшение погодных условий Ожидаются дожди, грозы и град.



По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки в регионе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди. Днем кратковременные дожди, местами небольшие, в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах град. Ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозах местами порывы 16-21 м/с. Температура ночью +7+12 градусов, днем +20°+25°. В Орле : ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +9+11 градусов, днем +22°+24°. 9 мая ночью небольшие, местами умеренные дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер западый 7-12 м/с. Температура ночью +2+7 градусов, днем +8°+13°. 10 мая ночью небольшие, местами умеренные осадки. Днем местами небольшой дождь. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 0+5 градусов, днем +9°+14°.





Орловское Информбюро

7 мая 2017 года







На главную страницу





