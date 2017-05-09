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Коротко о главном

- Праздник, который объединяет народы и поколения. «Спасибо за Победу» - сегодня эти слова звучали по всей стране.

- В «Бессмертном полку» - тысячи орловчан! Дети, внуки и правнуки прошли с портретами победителей.

- Бал Победы закружил десятки пар. Музыкальное театрализованное представление в подарок орловцам подготовили активисты Белгорода.

- Герою – низкий поклон. Гранитный памятник установили на могиле Героя Советского Союза Петра Труханова.