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вторник
9.05.2017
20:24:25
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».
- Праздник, который объединяет народы и поколения. «Спасибо за Победу» - сегодня эти слова звучали по всей стране.
- В «Бессмертном полку» - тысячи орловчан! Дети, внуки и правнуки прошли с портретами победителей.
- Бал Победы закружил десятки пар. Музыкальное театрализованное представление в подарок орловцам подготовили активисты Белгорода.
- Герою – низкий поклон. Гранитный памятник установили на могиле Героя Советского Союза Петра Труханова.
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