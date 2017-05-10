Новости версия для печати Жители Орловщины, отпраздновали один из главных народных праздников – День Великой Победы Шествия, парады, митинги, гуляния прошли в каждом уголке нашей страны.



На центральной площади Орла нынешние и будущие защитники держали равнение на ветеранов. И в десятый раз тысячи человек влились в Парад Победителей. В память о тех, кто не дожил до 72-ой Годовщины Великой Победы.



































Ольга Селиверстова

9 мая 2017 года







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