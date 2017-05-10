Новости версия для печати Праздник, который объединяет народы и поколения 9 мая на орловские улицы вышли десятки тысяч человек, чтобы еще раз поздравить тех, кто приближал «этот праздник со слезами на глазах», и поблагодарить ветеранов за мирное небо над головой. В параде войск орловского военного гарнизона в этом году впервые – воспитанники «Юнармии». А начались торжества, посвященные 72-й годовщине Великой Победы с возложения цветов к стеле «Орел-город воинской славы».



Благодаря мужеству, стойкости и героизму тех, кто защищал Орел в1943-м и после Великой Отечественной, наш город уже 10 лет носит звание «Города воинской славы». Памяти павших - минута молчания и цветы к монументу.



На шествие парадных расчетов ветераны приходят задолго до начала. Говорят, привычка такая. Для тех, кто в огненных сороковых в один миг сделался старше, - самые почетные места. Чеканный шаг, высоко поднятые подбородки, военная выправка и равнение на трибуны - на тех, благодаря кому уже 72 года мы отмечаем Великую Победу. О сохранении памяти о подвиге народа говорил и глава региона.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Наш нравственный и гражданский долг – быть верными героическому подвигу защитников Родины, твердо отстаивать правду о решающем вкладе нашей страны в разгром фашистской Германии. На опаленной огнем орловской земле никогда не померкнет память о великом подвиге нашего солдата». Парадные расчеты впервые шагают по брусчатке на площади Ленина. Колонны курсантов замыкают ветераны боевых действий. За ними равнение на почетные трибуны держат школьники. И впервые в этом году на параде появились ребята из движения «Юнармия».

Николай Ковалёв, депутат ГД ФС РФ от Орловской области: «Есть будущее у России, есть будущее у Орловщины, потому что ребята, которые сегодня прошли в составе парадных расчетов, у них в душе, в сердце этот день останется навсегда». «Спасибо за Победу» - сегодня эти слова звучали по всей стране. В Орле тех, кто может рассказать о войне от первого лица, осталось 364 человека. Они уходят, унося с собой историю военных лет. Но благодаря им мы знаем, что такое мир и чистое небо над головой.

Василий Новиков, мэр г. Орла: «И общая боль, и общая радость, и общая гордость за победу объединяет нас всех». Песня «Пусть всегда будет солнце» в исполнении участников парадного расчета - такой жизнеутверждающий финал в этом году торжественного шествия. Сразу после – концерт, который назвали «Будущее России за нами!» - уже за 4-м поколением, которое в неоплатном долгу перед теми, кто приближал этот день Победы.





Надежда Невматулина

10 мая 2017 года







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