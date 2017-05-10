Новости версия для печати В Орле состоялось шествие «Бессмертного полка» Те, кто уже никогда не увидит парад, все равно приняли участие в шествии. Дети, внуки и правнуки прошли с их портретами в рядах «Бессмертного Полка». Хотя погода установилась совсем не майская, желающих принять участие в шествии оказалось больше, чем рассчитывали организаторы. Вместе с горожанами в колонне с фотографией деда прошел наш корреспондент Иван Суверин.



С первых дней оккупации Иван Суверин, первый секретарь Мценского райкома, возглавил в районе подполье. Под его началом с фашистами сражался самый крупный на Орловщине партизанский отряд.



С тем, чтобы увековечить память семейных героев, в ряды «Бессмертного полка» 9 мая встали тысячи орловцев. Идея бессмертного полка – объединить воспоминания об отдельных участниках войны в одну всеобщую народную память. Кто-то знает о подвигах дедов и прадедов больше, кто-то меньше. Смысл в том, чтобы ни крупицы этой памяти не растерять.



Многотысячная колонна с портретами ветеранов движется от площади Ленина к площади Ермолова. Многие, несмотря на похолодание, взяли с собой детей. Ведь память последнего поколения, видевшего ветеранов вживую, - это все, что останется нашим далеким потомкам. А для кого-то движение «Бессмертный полк» - наоборот, надежда узнать хоть что-то о потерянном герое.



Пожалуй, самая ответственная миссия в этот день выпала на долю полковника в отставке Михаила Вдовина. Он возглавлял шествие со штандартом «Бессмертного полка».

Михаил Вдовин, участник шествия «Бессмертный полк»: «Такие же чувства я испытывал, когда участвовал на Красной площади, когда в колоне «Бессмертного полка шел мой сын с портретом моего отца – участника Великой Отечественной войны». В финальной точке шествия - на площади Ермолова - участников ждала тематическая программа с песнями и танцами военных лет. А тех, кто проголодался и озяб, ждали у полевых кухонь.





Иван Суверин

10 мая 2017 года







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