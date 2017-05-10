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В Свердловском районе Орловской области в строю «Бессмертного полка» с портретами героев прошли без малого 2 тысячи человек

Это почти в два раза больше, чем год назад.

В семье Любови Васильевой так было заведено всегда: день Победы - самый главный праздник. Она никогда не забудет рассказ отца о том, что значил этот день тогда, в 1945-м.
Любовь Васильева, дочь ветеранов Великой Отечественной войны:
«Он говорил, что было радости столько, что бросали шапки вверх, становились на колени и целовали землю».
Гордеев Афанасий Федорович прошел войну политруком от первого до последнего дня, освобождал Орловщину. Политрук Гордеев в боях получил восемь ранений. Мама Любови Васильевной - Александра Поликарповна, хотя в атаку не ходила, но тяготы войны испытала не меньше. Они пекли и доставляли хлеб солдатам. Их уже нет в живых, но память о том, что они сделали для своих и не только своих детей, а для всего человечества, будет жить вечно.

Простая и очень человечная акция «Бессмертный полк» в Свердловском районе, как и во всем мире, становится все более востребованной. Портреты героев Великой Отечественной войны несут в победном строю и стар и млад. За каждым таким фотоснимком своя военная история и свой солдатский подвиг. Причем в этом году, специально для участия в акции сюда приехали родственники тех, для кого Свердловский район был малой родиной.
Елена Платонычева, участник Всероссийской акции «Бессмертный полк» (г. С.-Петербург):
«Два года отец ходил со мной в «Бессмертном полку» в Санкт-Петербурге, теперь я решила, что он должен пройти в колоне своих земляков».
Возглавляют колонну «Бессмертного полка» ветераны Великой Отечественной, а сразу за ними несут полотно победы. Оно сделано руками детей. На нем 488 фамилий.
Галина Патракова, руководитель клуба «Дорогой отцов» Свердловского района:
«Каждой школе было дано задание вышить имена их односельчан, которые воевали. Затем эти маленькие полотна сшивались и получилось одно большое полотно Победы».
Шествие завершается на центральной площади районного центра. Пред теми, кто тогда защищал нашу Родину, не щадил своей жизни в битве с врагом, проходят колонны юнармейцев. Они идут к главному месту – туда, где символ всех скорбящих матерей хранит покой своих павших сыновей и дочерей. Более 3.5 тысяч советских солдат и офицеров сложили головы, освобождая от врага свердловскую землю. Память каждого из них почтили минутой молчании у Вечного огня.


Оксана Гранн
10 мая 2017 года

 


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