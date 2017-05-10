Новости версия для печати В Орле на могиле Петра Степановича Труханова установили новый гранитный памятник Герой Советского Союза похоронен не на военном мемориале, а на обычном «гражданском» кладбище – на Афанасьевском, в Орле. Но память о его подвиге продолжают бережно хранить потомки.



Семья Петра Труханова переехала в Орел, когда ему было 6 лет. Здесь он учился, работал в пожарной охране, попал в оккупацию, и отсюда ушел на фронт, чтобы вернуться в родной город Героем Советского Союза.



27 июня 1944 года командир пулеметного расчета 1260-го стрелкового полка, старший сержант Труханов под пулеметным огнем, переправившись через реку, смог подавить огонь вражеского дзота. Был ранен, но не ушел с поля боя, и прикрывал роту однополчан, которая штурмовала важную высоту на западном берегу Днепра. Он прошел всю войну, был четырежды ранен. И никогда не выставлял «напоказ» Звезду Героя.

Людмила Докукина, дочь П. С. Труханова: «Много о нем писали в газетах, все знали, что он герой, но он не выпячивался, не было такого никогда». Леонид Труханов, сын П. С. Труханова: «На долю нашим отцам выпало тяжелое время, им пришлось с оружием в руках защищать свою Родину, свой дом, своих родных и близких. Шли на фронт не за орденами, не за славой». Петр Степанович воспитал пятерых детей и семерых внуков, подрастает семь правнуков. Он редко рассказывал о войне, но сумел привить мальчишкам самое главное. Никто из Трухановых не уклонялся от службы в армии.



Заветы героя хранят в семье Трухановых и передают из поколения в поколение. Самому младшему в июне исполнится два года. Он назван в честь прадеда. Маленькому Петру Труханову часто рассказывают о прадеде.



Петра Степановича не стало в 1992-ом. Средства на новый памятник выделили небезразличные орловцы. Свою помощь в благоустройстве предложили поисковики объединения «Костер». Для руководителя объединения Николая Красикова это «дело чести». Он сам – внук Героя Советского Союза.

Николай Красиков, руководитель межрегионального поискового объединения «Костер»: Увидели, что есть необходимость приложить усилия, и вот сделали. А для нас каждый герой – это практически свой дедушка». Герой Советского Союза Петр Труханов награжден Орденом Ленина, Орденом Отечественной войны 1 степени, двумя Орденами Красной Звезды. Его имя высечено в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве. Уже в мирной жизни он стал почетным железнодорожником СССР.





Татьяна Напольских

10 мая 2017 года







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