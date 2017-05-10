Новости версия для печати Белгородцы подарили Орлу праздник В областном центре прошел бал под открытым небом. Его назвали «Мелодии Победного Вальса». Музыкальное театрализованное представление подготовили активисты белгородской общественной организации.



Орловцев и белгородцев соединяет не только географическое соседство. Именно Орлу и Белгороду в августе 1943 года салютовала Советская армия. И именно наши города первыми стали городами воинской славы.



Все участники праздника смогли послушать хорошую музыку, написать письмо ветерану, попробовать настоящей солдатской каши и закружиться в вальсе. В финале вальсировали более 30 пар.



Кроме того, был организован показ оружия. И гостям были вручены в подарок копии газеты «Сталинградская правда» 1941 года.





Татьяна Напольских

10 мая 2017 года







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