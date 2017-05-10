Новости версия для печати ГИБДД: в праздничные дни автомобилисты не порадовали инспекторов водительской дисциплиной и осторожным вождением Как следствие, на Орловщине зафиксировано несколько серьезных ДТП.



В субботу утром к трагическому исходу привел дорожный инцидент в деревне Бакланово Орловского района. Водитель вместе со своим «Фордом» рухнул с моста в реку Неполодь, получив смертельные травмы.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «6 мая в 10 часов 50 минут 65-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигался по автодороге Орел-Знаменское и в районе 21-го километра допустил опрокидывание транспортного средства в реку. В результате данного ДТП водитель скончался на месте». Тем же днем на улице Октябрьской в Орле пешеход угодил под легковое такси. Обоим участникам ДТП горел зеленый сигнал, однако уступить дорогу должен был водитель. Случайные очевидцы аварии оказали пострадавшему посильную помощь и дождались полицейских.



В воскресенье перекресток улиц Комсомольской и Розы Люксембург не поделили две отечественные легковушки.

Екатерина Мазлова, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «В 12 часов 40 минут на пересечении улиц Комсомольской и Розы Люксембург произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2107» и «Лада Приора». В результате ДТП в автомобиле «ВАЗ-2107» пострадал ребенок-пассажир 11-ти лет и водитель». Маленький пассажир «семерки» получил тупую травму живота, водитель – переломы ребер и ряд других повреждений. Установить механизм совершения ДТП инспекторам помогла камера видеонаблюдения, установленная на одном из магазинов. Водитель «Лады Приоры» оказался служащим правоохранительных органов. Расследование ДТП взял под контроль Следственный комитет.



А часом позже на трассе Орел-Калуга в Орловском районе столкнулись два микроавтобуса: «УАЗ-буханка» и пассажирская «ГАЗель». Водитель последней машины сообщил: уходя от столкновения, он почти съехал с дороги, но ДТП избежать не смог.



Водитель «ГАЗели» просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 8 910 302 09 59.



Прибывшим на место ДТП полицейским сообщили: в «УАЗике» пострадал пассажир. Врачи диагностировали у мужчины переломы ребер и повреждение легкого. Полицейские знают, что такие повреждения обычно получают при ударе об руль. А значит есть подозрения, что именно пострадавший был за рулем. Пассажирам «ГАЗели» также показалось, что: пострадал именно водитель «УАЗа».



Пассажирам «УАЗа» пришлось признаться, что они хотели избавить пострадавшего приятеля от дополнительных неприятностей, поскольку управлявший автомобилем человек был лишен водительских прав.





Иван Суверин

10 мая 2017 года







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