Новости версия для печати Накануне Дня Победы в Орле отрыли памятную доску младшему сержанту Сергею Волкову Памятный знак появился на фасаде лицея №21. Сергей Волков был выпускником этого учебного заведения.



В январе 1996 года он по контракту ушел служить на Северный Кавказ. Но вернуться домой к жене и сыновьям ему было не суждено. Через два месяца Волков погиб от снайперской пули.

Владимир Негин, заместитель председателя орловского Горсовета: «На таких людей нужно равняться. Это те люди, которые не за славу, а за совесть стоят за государство российское. И именно благодаря таким людям в 90-ые годы страна наша не рассыпалась, а сохранила свою государственность». Сергей Волков посмертно награжден орденом Мужества. Памятную доску открывали сын и внук героя. Первые цветы возложили юнармейцы школы, в которой сегодня учится старший внук Волкова.



Всего же в этом году на восьми школах появились мемориальные доски в память об орловцах, погибших в Чечне и Афганистане.





Надежда Невматулина

10 мая 2017 года







На главную страницу





