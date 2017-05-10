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среда
10.05.2017
19:22:41
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Около 45 тысяч орловцев в этом году приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»Парад с портретами защитников прошел в каждом уголке нашей большой страны.
Несмотря на похолодание и хмурую погоду, в Орле на шествие вышли 16 тысяч человек. Впервые изменили маршрут шествия «Бессмертного полка» и колонна двигалась по Тургеневскому мосту.
В Мценске более 6 тысяч жителей прошли по центру города до Вечного огня.
Двухтысячное шествие прошло по Орловскому району. Столько же было в рядах «Бессмертного Полка» в Свердловском районе. И в каждом уголке Орловщины потомки пронесли фотографии фронтовиков.
«Бессмертный Полк» в этом году прошествовал уже в десятый раз – по всем континентам Земли.
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