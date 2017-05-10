Новости версия для печати Около 45 тысяч орловцев в этом году приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» Парад с портретами защитников прошел в каждом уголке нашей большой страны.



Несмотря на похолодание и хмурую погоду, в Орле на шествие вышли 16 тысяч человек. Впервые изменили маршрут шествия «Бессмертного полка» и колонна двигалась по Тургеневскому мосту.



В Мценске более 6 тысяч жителей прошли по центру города до Вечного огня.



Двухтысячное шествие прошло по Орловскому району. Столько же было в рядах «Бессмертного Полка» в Свердловском районе. И в каждом уголке Орловщины потомки пронесли фотографии фронтовиков.



«Бессмертный Полк» в этом году прошествовал уже в десятый раз – по всем континентам Земли.





Татьяна Напольских

10 мая 2017 года







На главную страницу





