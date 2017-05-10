Новости версия для печати В Орле в день Победы пьяный лихач устроил ДТП, в которое были вовлечены 4 легковых автомобиля ДТП произошло поздно вечером на Московском шоссе. Не обошлось без пострадавших.



Свалка из покореженных иномарок на Московском шоссе у поворота на улицу Бурова образовалась около 11 часов вечера. Экипажам ДПС пришлось полностью закрыть улицу для проезда, а спасателям – вызволять из машины одного из пассажиров.



По словам водителя автомобиля «Ауди», который в ДТП попал последним, избежать столкновения у него не было никакой возможности.



По итогам первичного расследования у инспекторов сложилась такая картина происшествия:

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «В 22 часа 35 минут водитель 1969 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Фольксваген», двигался по улице Московское шоссе со стороны улицы Металлургов в направлении улицы Бурова. В районе дома 132 по Московскому шоссе допустил столкновение с тремя транспортными средствами – автомобилем «Тойота Рав-4», автомобилем «Нисан», с последующим столкновением автомобиля «Тойота» с автомобилем «Ауди». В результате данного ДТП пострадали четыре человека, среди них несовершеннолетняя девочка 2004 года рождения». Использование алкотестера для определения состояния водителя «Фольксвагена» было чистой формальностью. Даже в нескольких шагах от патрульной машины, где клевал носом виновник аварии, чувствовалось могучее алкогольное амбре. Первоначально мужчина отказался от экспертизы, едва ли понимая, что от него хотят. Но после пошел инспекторам навстречу. Результаты теста оказались впечатляющими: 1134 миллиграмма на литр. Согласно этим показателям, говорят инспекторы, мужчина перед поездкой одолел примерно литр крепкого спиртного. Где уж ему было отличить свою полосу от встречной.



Помимо административной ответственности и возмещения прямого вреда от ДТП, виновника аварии ждет иск от МУП ТТП: десяток троллейбусов простаивал в пробке около двух часов к ряду.





Иван Суверин

10 мая 2017 года







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