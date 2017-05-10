Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
10.05.2017
19:22:43

Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Советский районный суд вынес приговор Андрею Бочкову

Судебное следствие по уголовному делу о зверском убийстве орловчанки бывшим возлюбленным завершено. Напомним, трагедия, случившаяся в ноябре, повлекла за собой сразу два уголовных процесса: первый против возможного убийцы, второй - против сотрудницы полиции, отказавшей потерпевшей в помощи.

Они сходились и расставались, ссорились и мирились. Но в тот роковой день, считает следствие, страсть у Андрея Бочкова окончательно переродилась в ненависть. В Огородном переулке он накинулся на свою бывшую девушку с побоями. В экспертном заключении говорится, что женщина получила не менее 19 ударов ногами в область головы. От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении.

Несмотря на жуткую картину преступления, следствие особых трудностей не представляло. Чтобы его закончить, понадобилось меньше 4-х месяцев.
Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Прокурор Советского района города Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя города Орла Андрея Бочкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – «убийство».
Советский районный суд доводы гособвинения счел убедительными и постановил признать виновным в совершении преступления. Андрею Бочкову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

Впрочем, криминальная история этим приговором не исчерпывается. Суду предстоит дать оценку действиям бывшей сотрудницы полиции. По версии следствия, участковый уполномоченный Наталья Башкатова отказала потерпевшей в помощи за 40 минут до убийства.

Мы будем следить за процессуальными последствиями нашумевшей криминальной драмы.




Иван Суверин
10 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта