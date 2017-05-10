Новости версия для печати Советский районный суд вынес приговор Андрею Бочкову Судебное следствие по уголовному делу о зверском убийстве орловчанки бывшим возлюбленным завершено. Напомним, трагедия, случившаяся в ноябре, повлекла за собой сразу два уголовных процесса: первый против возможного убийцы, второй - против сотрудницы полиции, отказавшей потерпевшей в помощи.



Они сходились и расставались, ссорились и мирились. Но в тот роковой день, считает следствие, страсть у Андрея Бочкова окончательно переродилась в ненависть. В Огородном переулке он накинулся на свою бывшую девушку с побоями. В экспертном заключении говорится, что женщина получила не менее 19 ударов ногами в область головы. От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении.



Несмотря на жуткую картину преступления, следствие особых трудностей не представляло. Чтобы его закончить, понадобилось меньше 4-х месяцев.

Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Прокурор Советского района города Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя города Орла Андрея Бочкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – «убийство». Советский районный суд доводы гособвинения счел убедительными и постановил признать виновным в совершении преступления. Андрею Бочкову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима.



Впрочем, криминальная история этим приговором не исчерпывается. Суду предстоит дать оценку действиям бывшей сотрудницы полиции. По версии следствия, участковый уполномоченный Наталья Башкатова отказала потерпевшей в помощи за 40 минут до убийства.



Мы будем следить за процессуальными последствиями нашумевшей криминальной драмы.









Иван Суверин

10 мая 2017 года







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