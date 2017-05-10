Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
10.05.2017
19:22:32

Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Дневник солдата

Солдатские дневники на фронте были под запретом. И всё же, некоторые красноармейцы вели записи тайком. На свой страх и риск. Тем ценнее сохранённые до наших дней записи. Военная тетрадка отца в семье Анатолия Борисова - настоящая реликвия, которую приоткрыли специально для нашей съемочной группы.

В сотый, а может даже тысячный раз, перелистывая страницы фронтового дневника, Анатолий Борисов вновь восхищается уникальностью и значимостью информации, записанной на пожелтевших страницах.
Анатолий Борисов, сын майора Андрея Борисова: «Он бесценен тем, что это записи ежедневные. И здесь абсолютно конкретные каждодневные ощущения».
Для Андрея Фёдоровича Борисова Вторая Мировая война началась 22 июня 1941 года, а закончилась в Берлине размашистой подписью на стенах Рейхстага. Дневник же офицер вёл с ноября 1944 по февраль 1945 годов. В период небольшого затишья.
Анатолий Борисов, сын майора Андрея Борисова: «За эти вещи наказывали. Нельзя было вести записи, это естественно. Попади он в плен, все стало бы известно. Он схитрил, он написал, что это не дневник, а каждодневные отчеты о работе».
Дневник - это мысли, которые человек адресует самому себе. Это всегда очень откровенные размышления и переживания. Анатолий Андреевич впервые прочел тетрадь, когда отца уже не стало. И в этих страницах узнал много нового о родителе, и нашел кое-что даже о себе маленьком: «Вечером получил письмо. Пишут, что родился сын. Очень рад, доволен».

Дневник - это не просто семейный, это по-настоящему исторический документ. Ведь отец Анатолия Борисова, будучи профессиональным военным, с неохотой рассказывал о боях Второй Мировой. И это несмотря на то, что был удостоен 3-х орденов не за штабную работу, а за реальные сражения.
Анатолий Борисов, сын майора Андрея Борисова: «Дневник открыл мне огромный пласт – жизни, войны, биографий. Это просится на экранизацию».
Есть в семье Борисовых и еще один уникальный документ. Записная книжка, в которую занесены события конкретных боевых действий с названиями взятых городов, и даже количеством пленных. Но её более глубокое изучение для Анатолия Борисова еще впереди.




Вадим Багринцев
10 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта