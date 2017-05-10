Новости версия для печати Дневник солдата Солдатские дневники на фронте были под запретом. И всё же, некоторые красноармейцы вели записи тайком. На свой страх и риск. Тем ценнее сохранённые до наших дней записи. Военная тетрадка отца в семье Анатолия Борисова - настоящая реликвия, которую приоткрыли специально для нашей съемочной группы.



В сотый, а может даже тысячный раз, перелистывая страницы фронтового дневника, Анатолий Борисов вновь восхищается уникальностью и значимостью информации, записанной на пожелтевших страницах.

Анатолий Борисов, сын майора Андрея Борисова: «Он бесценен тем, что это записи ежедневные. И здесь абсолютно конкретные каждодневные ощущения». Для Андрея Фёдоровича Борисова Вторая Мировая война началась 22 июня 1941 года, а закончилась в Берлине размашистой подписью на стенах Рейхстага. Дневник же офицер вёл с ноября 1944 по февраль 1945 годов. В период небольшого затишья.

Анатолий Борисов, сын майора Андрея Борисова: «За эти вещи наказывали. Нельзя было вести записи, это естественно. Попади он в плен, все стало бы известно. Он схитрил, он написал, что это не дневник, а каждодневные отчеты о работе». Дневник - это мысли, которые человек адресует самому себе. Это всегда очень откровенные размышления и переживания. Анатолий Андреевич впервые прочел тетрадь, когда отца уже не стало. И в этих страницах узнал много нового о родителе, и нашел кое-что даже о себе маленьком: «Вечером получил письмо. Пишут, что родился сын. Очень рад, доволен».



Дневник - это не просто семейный, это по-настоящему исторический документ. Ведь отец Анатолия Борисова, будучи профессиональным военным, с неохотой рассказывал о боях Второй Мировой. И это несмотря на то, что был удостоен 3-х орденов не за штабную работу, а за реальные сражения.

Анатолий Борисов, сын майора Андрея Борисова: «Дневник открыл мне огромный пласт – жизни, войны, биографий. Это просится на экранизацию». Есть в семье Борисовых и еще один уникальный документ. Записная книжка, в которую занесены события конкретных боевых действий с названиями взятых городов, и даже количеством пленных. Но её более глубокое изучение для Анатолия Борисова еще впереди.









Вадим Багринцев

10 мая 2017 года







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