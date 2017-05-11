Новости версия для печати «Великой Победе посвящается…» Выставка под таким названием открылась в выставочном зале орловского отделения Союза художников России.



120 работ - живопись, графика, скульптура. На портретах, пейзажах, в натюрмортах – и мирная жизнь, и места, которые защищали деды и прадеды, и их семьи.

Анатолий Костяников, заслуженный художник России: «Мы не ставили такую задачу перед художниками, чтобы каждый брал и писал о войне, речь шла о том, что каждый пишет по велению души. К примеру, Сорокина принесла розы, может, эти розы победителям войны». Работы на выставку представили как члены Союза художников, так и молодые авторы. Познакомиться с творчеством орловских мастеров кисти можно до конца мая в выставочном зале на 2-й Посадской в Орле.





Надежда Невматулина

11 мая 2017 года







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