Новости версия для печати В России увеличилось количество случаев острых кишечных инфекций и вирусов Роспотребнадзор предложил внести изменения в санитарные правила и обязать медицинские учреждения проводить вирусологическое обследование всех госпитализированных с симптомами острых кишечных инфекций.



В сообщение ведомства в числе прочих приводится и пример Орловской области, где произошел случай массового заболевания. Растет заболеваемость в целом по стране сальмонеллезом, энтеровирусом, острыми кишечными инфекциями, чьи возбудители не ясны. Специалисты отмечают, что появляются и новые вирусы. Особенно осторожным необходимо быть в летние дни, когда вероятность стать жертвой кишечной инфекции куда выше.





Анна Боева

11 мая 2017 года







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