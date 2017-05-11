В России увеличилось количество случаев острых кишечных инфекций и вирусов

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четверг
11.05.2017
12:13:42
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В России увеличилось количество случаев острых кишечных инфекций и вирусовРоспотребнадзор предложил внести изменения в санитарные правила и обязать медицинские учреждения проводить вирусологическое обследование всех госпитализированных с симптомами острых кишечных инфекций.
В сообщение ведомства в числе прочих приводится и пример Орловской области, где произошел случай массового заболевания. Растет заболеваемость в целом по стране сальмонеллезом, энтеровирусом, острыми кишечными инфекциями, чьи возбудители не ясны. Специалисты отмечают, что появляются и новые вирусы. Особенно осторожным необходимо быть в летние дни, когда вероятность стать жертвой кишечной инфекции куда выше.
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