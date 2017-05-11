Орловский избирком осваивают новую систему ввода данных избирательных протоколов

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четверг
11.05.2017
12:13:53
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Орловский избирком осваивают новую систему ввода данных избирательных протоколовАпробацию провели на базе комиссии Советского района.
Новое программное обеспечение должно существенно экономить время при обработке результатов голосования при помощи системы ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, который и сканирует система.
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