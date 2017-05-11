В Орловской области зафиксировано уже более сотни укушенных клещами

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четверг
11.05.2017
12:13:46
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В Орловской области зафиксировано уже более сотни укушенных клещамиЧетверть из них дети.
Большая часть укусов отмечается при нахождении на природе в районах области. Но фиксируют и активность кровососущих в областном центре. Более 14 процентов снятых паразитов были заражены боррелиями. Как отмечают в Роспотребнадзоре, обработки были проведены в местах массового отдыха, образовательных организаций в Орле, Орловском, Мценском и Малоархангельском районах. Обработано более 115 гектаров. А всего в этом сезоне на территории региона проведут акарицидную обработку на площади 290 гектаров.
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