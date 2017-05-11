Новости версия для печати Больше трехсот иностранцев с начала этого года находились на территории нашего региона нелегально Такие данные приводит орловская полиция.



Один из рейдов по выявлению незаконной миграции прошел на днях. Пять гастарбайтеров нелегально трудились на центральном рынке Орла. Один из приезжих даже предъявил чужой паспорт. Для таких незваных гостей возможно административное выдворение и запрет въезда на территорию России на 5 лет.





Анна Боева

11 мая 2017 года







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