Больше трехсот иностранцев с начала этого года находились на территории нашего региона нелегально

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четверг
11.05.2017
12:13:48
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Больше трехсот иностранцев с начала этого года находились на территории нашего региона нелегальноТакие данные приводит орловская полиция.
Один из рейдов по выявлению незаконной миграции прошел на днях. Пять гастарбайтеров нелегально трудились на центральном рынке Орла. Один из приезжих даже предъявил чужой паспорт. Для таких незваных гостей возможно административное выдворение и запрет въезда на территорию России на 5 лет.
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