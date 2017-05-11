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Три этажа дома и 20 квартир оказались во власти коммунальной стихии. Вода с потолка хлынула в начале 10-го утра

Труба отопления после опрессовки системы не выдержала гидроудара. Сколько воды утекло – трудно сказать.

Что такое погода в доме и отчего она зависит, сегодня на себе ощутили жители дома №6 по улице Паровозной. Вода с потолка хлынула в начале 10-го утра. Оказалось, труба отопления после опрессовки системы не выдержала гидроудара. Сколько воды утекло – трудно сказать. Но все три этажа дома и 20 квартир оказались во власти коммунальной стихии. На помощь экстренные службы не торопились. Выяснилось, что с начала мая этот дом – «брошенный» управляющей организацией. Кто виноват и что делать жителям таких многоэтажек?

Выходит - спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ночью в окнах этого дома свет, скорее всего, не появится. Как и вода. Да и кто возьмет на себя ответственность за ЧП и возместит жильцам ущерб – тоже пока не ясно. А в Орле тем временем около 2-х сотен таких же – «брошенных» домов.








Надежда Невматулина
10 мая 2017 года

 


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