Новости версия для печати МЧС: в минувшие выходные в Орловской области были найдены и уничтожены снаряды времен Великой Отечественной войны Всего их уничтожено более 130.



Утром 6 мая сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Сосковский, Свердловский и Покровский районы, где изъяли и уничтожили шесть взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. 8 мая две минометные мины были уничтожены в Залегощенском и Троснянском районах. 9 мая в Хотынецком районе были найдены и уничтожены 60 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального МЧС.





Орловское Информбюро

11 мая 2017 года







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