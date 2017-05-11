Новости версия для печати В выходные дни в Орловской области было зарегистрировано несколько крупных возгораний Один из пожаров произошел на заводе Санофи-Авентис 8 мая.



Как рассказала руководитель пресс-службы МЧС России по Орловской области Наталья Акулова, сообщение о возгорании здания на территории одного из заводов в поселке Куликовском в Орловском районе на телефон службы спасения поступило в 23 часа. В результате пожара на техническом этаже под фальш-полом выгорела изоляция электропроводов и электрический шкаф. Помещение закопчено по всей площади.



9 мая в 5 часов утра на телефон службы спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома и времянки на улице Элеваторной в городе Ливны. В результате пожара времянка выгорела изнутри на площади 40 кв. м. Пожарными из горящего помещения были спасены два человека.



В полдень 9 мая поступило сообщение о возгорании жилого дома на двух хозяев в деревне Богодухово Свердловского района. В результате пожара сгорела и обрушилась кровля над домом, выгорела квартира на площади 64 квадрата. Причина пожара устанавливается.





Юлия Сулим

11 мая 2017 года







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