Новости версия для печати Областные власти помогут с приобретением нового школьного автобуса для самой старой школы Орловской области – троснянской Об отработавшем свой срок автотранспорте и разбитой дороге, связывающей населённые пункты, рассказал на заседании регионального правительства глава Троснянского района Александр Насонов.



По его мнению, в целях обеспечения безопасного проезда школьных автобусов, улучшения транспортного сообщения, необходимо включение в программу «Устойчивое развитие сельских территорий» автодороги деревня Козловка - деревня Верхняя Морозиха.



Троснянский район – один из самых динамично развивающихся в Орловской области и, безусловно, может рассчитывать на поддержку – отметил первый заместитель губернатора Александр Бударин.





Татьяна Курбатова

11 мая 2017 года







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