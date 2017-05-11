Новости версия для печати Дубликат Знамени Победы передан орловским юнармейцам Получили его полсотни мальчишек и девчонок из рук ветеранов боевых действий в военно-историческом музее Орла.



Всего неделю назад орловские юнармейцы приняли свою первую присягу. И вот им вручили их первое знамя – знамя Победы. Само полотно – точная копия одного из знамён, которое могло быть воздвигнуто в 1945-ом над Рейхстагом. Когда исход войны был предрешён, но ещё не было известно, какая из армий первая прорвёт оборону Берлина, по указу Сталину каждому подразделению сделали отличительное знамя.

Игорь Суворов, председатель ООО МОО «Союз советских офицеров»: «Было изготовлено, насколько мне известно, 20 вариантов знамени. Это было пятое. На обратной стороне у него пятерка». Также на церемонии передачи знамени юнармейцы пообщались с ветеранами боевых действий.



А.Киселёв





Антон Киселёв

11 мая 2017 года







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