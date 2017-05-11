Новости версия для печати В Северном районе Орла на месте стихийной свалки через несколько лет появится парк Это произойдет, когда подрастут молодые клёны. За озеленение города взялись сами жители и активисты регионального отделения Общероссийского Народного фронта.



Акция «Свалкам нет! Лесу да!» - это начало большой работы, говорят в ОНФ. Улица Родзевича-Белевича – это уже второе место, где после генеральной уборки, «фронтовики» вешают «зеленый замок». Они уверенны: там, где посажены деревья, мусор не появится.

Николай Меркулов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Это место, где невозможно было пройти - свалка, запах, домашний отходы, строительный мусор. И сегодня это место превращается в прекрасный, озелененный уголок Орловщины». Больше 90 остролистных клёнов уже красуются на месте бывшего захоронения бытовых отходов. Всего же на интерактивной карте свалок региона 94 объекта. Большинство расположено в областном центре.

Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать количество стихийных свалок на территории города и увеличить количество зеленых насаждений». К слову, 8 свалок в рамках проекта «Генеральная уборка» уже ликвидированы. В планах активистов ОНФ и администрации города до конца года заменить все свалки на леса и парки.



Невматулина





Надежда Невматулина

11 мая 2017 года







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