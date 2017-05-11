Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Направление - на Циолковского. Обещанный ремонт своей дороги жители улицы ждут уже не первый год.



- «Здесь будет город-сад». Так в Орле борются со свалками.



- Передали – историю. Орловские юнармейцы получили знамя из рук ветеранов.



- 120 мгновений – о войне. В Орле открылась новая выставка.



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Вести-Орёл

11 мая 2017 года







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